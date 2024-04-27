明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

金塊作客再挫湖人晉級在望

【明報專訊】衛冕的丹佛金塊昨於NBA季後賽首圈第3仗，在4大主將約基治、查美梅利、艾朗哥頓及米高波特合轟95分下，作客以112：105再挫洛杉磯湖人，場數拉開至3：0，明日再勝便可率先晉級。至於費城76人在球星安必特獨取個人季後賽新高50分，領銜返主場擊敗紐約人，場數追成1：2。

約基治籲隊友勿放鬆

金塊上仗在主場靠查美梅利的壓哨入球絕殺湖人，昨征戰洛杉磯雖然在上半場一直落後，但由第3節起力追並反超比分，其中前鋒艾朗哥頓貢獻29分及15個籃板，與取24分15個籃板的約基治同獻「雙雙」，加上梅利及波特分別攻入22及20分，4人包辦了全隊逾八成得分，最終以112：105力克有安東尼戴維斯及勒邦占士合取59分的湖人，並將場數拉開至3：0，在7場4勝制下晉級在望。賽後約基治則籲隊友勿放鬆，「事實上我們一場比一場難打，過去兩仗己隊都曾陷於被動，因此我們必須保持這樣的爭勝決心才行」。

安必特轟50分領76人拆紐

東岸方面，76人在星級中鋒安必特攻下個人季後賽新高的50分，領銜在主場以125：114擊敗紐約人，場數追成1：2。而奧蘭多魔術亦返主場報捷，以121：83大勝克里夫蘭騎士，場數亦追至1：2。

上 / 下一篇新聞