金塊作客再挫湖人晉級在望

約基治籲隊友勿放鬆

金塊上仗在主場靠查美梅利的壓哨入球絕殺湖人，昨征戰洛杉磯雖然在上半場一直落後，但由第3節起力追並反超比分，其中前鋒艾朗哥頓貢獻29分及15個籃板，與取24分15個籃板的約基治同獻「雙雙」，加上梅利及波特分別攻入22及20分，4人包辦了全隊逾八成得分，最終以112：105力克有安東尼戴維斯及勒邦占士合取59分的湖人，並將場數拉開至3：0，在7場4勝制下晉級在望。賽後約基治則籲隊友勿放鬆，「事實上我們一場比一場難打，過去兩仗己隊都曾陷於被動，因此我們必須保持這樣的爭勝決心才行」。

安必特轟50分領76人拆紐

東岸方面，76人在星級中鋒安必特攻下個人季後賽新高的50分，領銜在主場以125：114擊敗紐約人，場數追成1：2。而奧蘭多魔術亦返主場報捷，以121：83大勝克里夫蘭騎士，場數亦追至1：2。