車路士哀兵征維拉 陣前證安素須捱刀收咧

車路士今季在普捷天奴接掌帥印後雖較上季成績改善，但早前接連在英格蘭聯賽盃及足總盃分別戰至決賽及4強失利後，回歸聯賽亦僅暫列第9位，只餘歐洲賽席位可爭。普帥在明晨作客惡鬥阿士東維拉的賽前表示：「我今天才與球員們開會，我希望他們明白身為車路士球員的目標是什麼，當面對硬仗時應有怎樣的態度。目前我們在聯賽的位置顯然不理想，接下來的賽事對我們仍然很重要。」

般尼訪曼聯 高柏尼向坦夏格派高帽

此外，會方昨證實上仗大敗予阿仙奴一仗被換出的阿根廷國腳中場安素費南迪斯，因腹股溝傷患要動手術，肯定提早收咧，料干拿加歷查將移後頂替其位置，在中場中路伙拍摩西斯卡些度。

至於近况不穩的曼聯明晨將迎戰護級分子般尼，日前「紅魔」雖主場擊敗榜尾的錫菲聯在聯賽重返勝軌，但表現仍備受批評，主帥坦夏格的下台聲亦不絕於耳。不過，身為曼城名宿的般尼主帥高柏尼卻向對方「笠高帽」道：「坦夏格在帶領阿積士時的成績有目共睹，那是一支很具質素的球隊，我一直很尊重他。」而他亦強調來到奧脫福將毋懼主場球迷柴台，「我不認為自己會感到壓力，而且我很希望以領隊身分在這球場留下美好回憶」。