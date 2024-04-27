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體育

曼城收禮續主導爭標 哥迪奧拿強調沒犯錯空間 三強鼎立局面未變

【明報專訊】曼城昨英超憑菲爾科頓梅開二度，作客4：0大勝白禮頓，賽後33戰76分升上次席，僅落後多踢一場的榜首阿仙奴1分，續保爭標主導權，只要最後5輪聯賽全勝即可衛冕封王。不過「藍月」領隊哥迪奧拿強調餘下賽事再沒犯錯空間，並未有排除利物浦，認為仍在三強爭冠局面。

曼城昨仗縱有射手艾寧夏蘭特續因傷缺陣，17分鐘仍由中場奇雲迪布尼插水式頭槌破網，加上鋒將菲爾科頓於26分鐘直入罰球，以及34分鐘把握對手後場犯錯輕鬆梅開二度，攻入第16個聯賽入球，助藍月半場已領先3：0。曼城前鋒祖利安艾華利斯於62分鐘埋齋，助4球大炒白禮頓。

全勝最後5輪即達英超四連霸

曼城全取3分後以33戰76分，超越利物浦升上第2，僅落後多踢一場的阿仙奴1分，爭冠路上取得主導權。藍月最後5輪對手分別為緊接明晚作客諾定咸森林、主場對狼隊、作客富咸及熱刺，以及煞科日主場對韋斯咸（見表），只要全勝便可達成英超四連霸。不過哥迪奧拿未敢大意，「由現在起每個犯錯就會令爭冠變得困難，幸運地我們在最後衝刺經驗豐富。發生在利物浦的事（先後不敵水晶宮及愛華頓）都有機會發生在我們或阿仙奴身上。球隊要做的是做好恢復，迎接下場比賽」。哥帥又認為「紅軍」仍有很強的鬥志和團隊精神，一定會戰鬥到最後。

至於阿仙奴及利物浦則餘下4仗，其中「兵工廠」明晚將迎北倫敦打吡作客硬撼熱刺，以及下月中作客曼聯；近4場聯賽僅一勝的紅軍，除了今晚作客韋斯咸，亦將要主場對熱刺及作客日前有主帥艾馬利續約排第4的阿士東維拉。換言之第5的熱刺將要先後惡鬥前列三強，左右爭標大局。

施洛開腔盼成利物浦新帥

此外，盛傳下季接手利物浦的飛燕諾主帥施洛昨開腔，表示希望成為紅軍新帥，「我的決定很明確，我希望成為利物浦的新任領隊。飛燕諾和利物浦正在談判，我很有信心，會等待雙方達成協議」。另外，英超賽會昨落實下季將於8月17日展開，明年5月25日完季，並於6月18日公布賽程。

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