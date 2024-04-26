鄭清然助港隊奪巴奧風帆入場券

連續9屆男女子組征奧

巴奧帆船項目終極資格賽上周六起一連8日於法國耶爾舉行，港隊派出鄭清然、歐令揚及何銘諺爭最後7個男子組奧運名額。鄭清然在首4日共12場賽事中，有兩場獲第1及兩場第3，總成績列第3躋身獎牌賽準決賽。

巴奧資格賽賽例列明，賽事最終排名前5位的國家或地區代表隊，可直接取得巴奧滑浪風帆項目24個席位的餘下參賽資格，故殺入獎牌賽最後4強的鄭清然已肯定助港隊拿下男子組入場券。

連同馬君正去年藉杭州亞運女子iQFOiL賽事奪銀，以亞洲區指定賽事最高排名取得巴奧滑浪風帆女子組參賽資格，港隊保持滑浪風帆於1984年洛杉磯奧運被列入賽項後，連續11屆奧運都能派員角逐，亦是1992年巴塞隆拿奧運新增女子組後，連續9屆男、女子組均能參賽。

中國香港滑浪風帆會表示將按照遴選規則，包括指定賽事成績甄選出男、女子巴奧代表，並待港協暨奧委會審批後落實最終參賽人選。