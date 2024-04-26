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體育

張家朗領銜主場戰花劍世盃 門票今開售商場設直播 60港將出擊盼市民支持

【明報專訊】國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃下周三起一連4日假亞洲國際博覽館10號展館舉行，港隊將派出30男及30女劍手主場出擊，由已取得巴黎奧運資格的張家朗和陳諾思領銜，前者直言「聽到最熟悉的語言打氣，是最開心的事。」

期待「聽到最熟悉語言打氣」

花劍世界盃首次在香港舉辦，5月1至2日先上演女子及男子花劍個人賽資格賽、3日舉行正賽，4日則為團體賽。港隊將派出30男及30女劍手主場出擊，迎戰來自30多個國家及地區近400名好手。市民除了今早10時起可於購票通購票入場，票價每張200元，5月3及4日亦可於信和集團及新鴻基地產旗下共11個商場觀賞賽事直播（見表），為港將打氣。

香港花劍世界盃高手雲集，男花世界排名頭16位的劍手都會來港參賽，港隊「劍神」張家朗將憑世界排名第6直入正賽。已取得巴黎奧運資格的他，戰畢香港世界盃、上海大獎賽和亞洲賽後，將肯定於奧運的種子排名，他笑言期望寓賽於操，並呼籲市民支持港隊，「我未試過在主場打國際賽，即使我曾在2017年於亞博打亞洲賽，但以前太細個無太大感覺，所以今次也很期待，聽到最熟悉的語言打氣，是最開心的事」。

鄭曉為盼賽事讓外籍劍手了解香港

女子花劍方面，已奪巴黎奧運入場券的19歲新星陳諾思，將會伙拍鄭曉為、符妤名及關渝澄等隊友在主場力爭正賽資格，挑戰美國隊「世一」李爾姬菲、意籍前世界冠軍科比等好手。4名港將表示在主場作賽不用適應時差等問題，或有一定好處。鄭曉為直言過去多次在亞博出戰本地賽事，但首在此場地參加國際賽，故感覺特別，「親戚朋友都知我做運動員，但可能無親眼看過我打國際賽，這次有機會給他們看看」。

鄭曉為又期望透過今次比賽，讓外籍劍手更了解香港，「外國劍手對來港比賽都好興奮，有問我們香港有甚麼美食和景點，我向她們介紹米線及茶餐廳等地道食物。這像自己屋企招呼客人的感覺，希望外國劍手能更加認識香港」。

女花早前在第比利斯世界盃團體賽曾殺入8強，追平隊史最佳表現，眾人對首次在香港主場角逐團體賽，也期望可交出最佳表現。

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