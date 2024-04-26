報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
體育
2024年4月26日星期五
紅軍敗走愛華頓爭標勢危 高普向球迷致歉 認英超冠軍機會被動
般奴兩傳一射居功 曼聯碎錫取近5輪英超首勝
沙維來季續領巴塞 感被信任改變初衷 會長讚具雄心
麥巴比破入球紀錄領PSG大勝
熱火三分雨淋綠軍追平場次
足壇快遞：阿特蘭大下月意盃決戰祖雲
電視精選
張家朗領銜主場戰花劍世盃 門票今開售商場設直播 60港將出擊盼市民支持
鄭清然助港隊奪巴奧風帆入場券
體壇快訊：余翠怡亞洲賽奪兩銅
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
紅軍敗走愛華頓爭標勢危 高普向球迷致歉 認英超冠軍機會被動
般奴兩傳一射居功 曼聯碎錫取近5輪英超首勝
沙維來季續領巴塞 感被信任改變初衷 會長讚具雄心
麥巴比破入球紀錄領PSG大勝
熱火三分雨淋綠軍追平場次
足壇快遞：阿特蘭大下月意盃決戰祖雲
電視精選
張家朗領銜主場戰花劍世盃 門票今開售商場設直播 60港將出擊盼市民支持
鄭清然助港隊奪巴奧風帆入場券
體壇快訊：余翠怡亞洲賽奪兩銅
紅軍敗走愛華頓爭標勢危 高普向球迷致歉 認英超冠軍機會被動
般奴兩傳一射居功 曼聯碎錫取近5輪英超首勝
沙維來季續領巴塞 感被信任改變初衷 會長讚具雄心
麥巴比破入球紀錄領PSG大勝
熱火三分雨淋綠軍追平場次
足壇快遞：阿特蘭大下月意盃決戰祖雲
張家朗領銜主場戰花劍世盃 門票今開售商場設直播 60港將出擊盼市民支持
鄭清然助港隊奪巴奧風帆入場券
體壇快訊：余翠怡亞洲賽奪兩銅
prev
next