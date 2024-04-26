沙維來季續領巴塞 感被信任改變初衷 會長讚具雄心

巴塞會長拿樸達昨在記者會說：「我很高興宣布，沙維將繼續擔任巴塞教練。他早前曾稱季後離開，但日前已向我表達對目標的期待，他有着實踐未來工作的雄心壯志。」沙維則說：「由於我感受到會長、董事會和球員的充分信任，所以改變離隊的決定。」沙維去年9月與巴塞續約，明夏約滿，並附帶1年續約選項。

獲球員信任成留隊主因 上任以來不斷擢用新秀

巴塞隆拿於1月底先後在西班牙盃8強和西甲不敵畢爾包及維拉利爾後，沙維突然宣布因壓力巨大，今季結束後便會離隊，惟球隊其後曾各賽事13仗取得10勝3和佳績，44歲的他曾堅稱不會改變決定，卻在近期先在歐聯8強被巴黎聖日耳門（PSG）淘汰，後於西甲國家打吡不敵皇家馬德里後，與球會高層開會後「轉軚」，決定下季繼續領軍。

據報沙維願留效主因是獲得球員支持，他自2021年11月起領軍後，便不斷擢用新秀，代表人物有16歲前鋒耶馬爾、20歲中場費明盧比斯及17歲守將古巴斯等。另有指明夏約滿的巴塞中堅朗奴阿拿奧祖今夏或會離隊，傳言垂青他的有拜仁慕尼黑和曼聯，近年屢與巴塞扯上關係的曼城中場貝拿度施華，近日再度傳言將有望在魯營球場獻技。

此外，西甲「一哥」皇馬明晨若作客挫有日本隊中場久保建英倒戈的皇家蘇斯達，便可進一步拋離下周二凌晨才有比賽的巴塞至14分。