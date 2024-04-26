般奴兩射一傳居功 曼聯碎錫取近5輪英超首勝

曼聯昨仗有拉舒福特因傷缺陣，面對近10仗不勝的錫菲聯，「紅魔」上半場控球率高達83%，但門將奧拿拿於35分鐘後場短傳失誤，被客軍中場保高截球射近柱先開紀錄。曼聯7分鐘後由哈利馬古尼接應傳中頭槌扳平，亦是這中堅繼英格蘭足總盃4強後連續兩仗建功。

藉紐卡素輸波升第6

錫菲聯下輪再敗即降班

紅魔於下半場50分鐘再失守，被前鋒比列頓門前撞射得手，亦是曼聯今季聯賽第50個失球。61分鐘，馬古尼於角球攻勢被拉跌博得12碼，般奴費南迪斯操刀中鵠，並於81分鐘遠射破網助反超前。這名29歲中場85分鐘再傳中前鋒海倫埋齋，打破傷癒後6場入球荒，在奧脫福球場以4：2挫錫菲聯，結束聯賽4場不勝，賽後33戰53分，藉紐卡素同日作客0：2負水晶宮後重返第6，落後第5踢少1場的熱刺7分，下仗於周六主場對尾二球隊般尼；錫菲聯34戰16分續敬陪末席，落後尾四的諾定咸森林10分，尚餘4輪，若明晚作客不敵紐卡素，將成首支降班球隊。

般奴費南迪斯本月連續5仗建功，入7球兼貢獻2次助攻，賽後獲領隊坦夏格讚揚是領袖，「般奴再次展現他的創造力、活力和領導能力，在場上總是鼓勵隊友」。另出身曼聯青訓的34歲退役中場湯卡華利，昨落實出任英冠屈福特領隊。