紅軍敗走愛華頓爭標勢危 高普向球迷致歉 認英超冠軍機會被動

利物浦於2月尾揚威英格蘭聯賽盃後，有望榮膺「四冠王」之名不逕而走，卻自上月中在英格蘭足總盃8強被曼聯淘汰後，表現漸走下坡，除了在歐霸8強被阿特蘭大踢出局，昨大戰愛華頓前在英超勝和負各一，已被阿仙奴搶去「一哥」席位，詎料此役於27分鐘，眾將禁區內自亂下數度解圍不成，被「拖肥」中堅班夫韋迪後上打開紀錄。58分鐘再被拖肥前鋒卡維特利雲接應角球頂入。高普及後換入哈維艾利洛等5名球員，卻始終忘帶射門鞋，終以0：2告負，自2021年2月主場交手後首度敗陣，又自2010年10月後首次作客不敵拖肥，而後者當年的其中一個入球功臣，正是現執教阿仙奴的阿迪達。

13年來首作客負打吡 3分落後阿仙奴

紅軍賽後34戰得74分，續落後「兵工廠」3分，紅軍欲繼2019／20年球季後，再度摘冠已陷於被動。拖肥則以34戰得33分排尾5，領前尾三盧頓8分。高普說：「我可以做的只能是向利物浦球迷道歉。球隊本可以做得好一點。球隊現在的奪標機會只能藉阿仙奴和曼城各自出現危機。」

雲迪積克指施洛可領利物浦

紅軍隊長華基爾雲迪積克則說：「賽果令人非常失望，每個人都要反省，球員是否已全力以赴？或真的想贏得英超冠軍？若以這仗的表現，根本不會成功。」對於飛燕諾教練施洛盛傳成為紅軍下任新帥，這名荷蘭隊守將回應道：「他或是目前最好的荷蘭籍教練之一。從戰術和理念來看，他可以領軍利物浦。」45歲的施洛球員時代司職中場，2016年展開執教生涯，2019至20年領軍阿爾克馬爾，2021年接掌飛燕諾，已帶領球隊在上季荷甲和今季荷蘭盃封王。他去年曾拒絕執教熱刺和列斯聯，據報也曾獲車路士垂青，但他最終與飛燕諾簽新約3年。