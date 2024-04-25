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體育

體壇快訊：港欖6月征巴奧遺材賽分組出爐

【明報專訊】香港男、女子七人欖球隊將於6月出戰在摩洛哥舉行的巴黎奧運遺材賽，爭取最後出線機會。賽事分組抽籤昨出爐，其中男隊被編入C組，與西班牙、巴西及巴布亞新幾內亞隊爭出線；女隊則與牙買加、巴拉圭及烏干達隊同處B組。每組首兩名出線8強，最終冠軍才能獲巴奧入場券。

東方亞冠次圈預賽兩連敗

香港東方昨續戰國際籃聯（FIBA）亞洲籃球冠軍聯賽，在次圈預賽第2戰面對馬來西亞球隊森美蘭金群利金鹿，雖有中鋒麥洛連貢獻全場最高31分及12個籃板的「雙雙」表現，但最終力戰至加時以97：99飲恨，於A組吞下兩連敗。

橫濱水手亞冠決戰艾阿恩

韓職班霸蔚山現代昨晚在亞冠盃4強次回合，雖大部分時間踢多1人，並作客以3：2挫日職勁旅橫濱水手，但兩回合計打和3：3後，雙方在加時未添紀錄，水手最終在互射12碼險勝5：4，將與2003年冠軍的阿聯酋勁旅艾阿恩於決賽爭標。

拿度下月征戰法網成疑

37歲的西班牙籍網球名將拿度昨稱，由於未來3周內不知會發生甚麼事，故難預測會否出席下月20月展開的法國公開賽，只知以現時狀態而言，定會放棄爭奪個人第23個大滿貫男單冠軍。馬德里公開賽女單首圈方面，日籍的大坂直美、美籍的史堤芬絲及國家隊的王曦雨順利晉身次圈。

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