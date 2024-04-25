祖雲驚險淘汰拉素 破紀錄22次闖意盃決賽

首戰作客落後0：2的拉素，此仗甫開賽12分鐘己由鋒將卡斯迪蘭奴藉角球先開紀錄。換邊後僅3分鐘主隊再有卡斯迪蘭奴梅開二度，總比數追平2：2。不過，客軍祖雲達斯戰至81分鐘由米利克入替杜辛華荷域，他上陣後僅兩分鐘即接應隊友添莫菲韋亞傳中扳回一城，終憑此入球在4強兩回合計險勝3：2淘汰拉素，決賽將面對阿特蘭大或費倫天拿。如老婦人最終能捧盃而回，將是史上首支15次成為意盃盟主的球隊。

簡拿華路接掌烏甸尼斯

領軍首擊補賽迎羅馬

另一方面，剛在聯賽主場被博洛尼亞擊敗的羅馬，明晨則征戰烏甸尼斯進行20分鐘的補賽。雙方在本月15日作賽期間，「首都狼」守將恩迪卡疑因「爆肺」致呼吸困難一度倒地不起，最終賽事在72分鐘腰斬，賽會其後確認補賽將踢完剩餘20分鐘，比數將由腰斬前的1：1開始。

至於烏甸尼斯日前正式委任50歲意大利隊名宿簡拿華路接掌帥印，料是役將首次領軍。這名曾執教中國國家隊及多支中超球隊的教頭，去季被賓尼雲圖解僱後賦閒。