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體育

祖雲驚險淘汰拉素 破紀錄22次闖意盃決賽

【明報專訊】近年在本土及歐洲賽表現皆無復舊觀的祖雲達斯，昨晨在意大利盃4強次回合作客拉素幾乎「老貓燒鬚」，浪費首回合取得的兩球優勢。惟後備上場的鋒將米利克披甲兩分鐘即為球隊近門射入重要一球，協助「老婦人」次回合僅敗1：2，兩回合計仍以3：2力壓拉素，破紀錄第22次躋身意盃決賽。

首戰作客落後0：2的拉素，此仗甫開賽12分鐘己由鋒將卡斯迪蘭奴藉角球先開紀錄。換邊後僅3分鐘主隊再有卡斯迪蘭奴梅開二度，總比數追平2：2。不過，客軍祖雲達斯戰至81分鐘由米利克入替杜辛華荷域，他上陣後僅兩分鐘即接應隊友添莫菲韋亞傳中扳回一城，終憑此入球在4強兩回合計險勝3：2淘汰拉素，決賽將面對阿特蘭大或費倫天拿。如老婦人最終能捧盃而回，將是史上首支15次成為意盃盟主的球隊。

簡拿華路接掌烏甸尼斯

領軍首擊補賽迎羅馬

另一方面，剛在聯賽主場被博洛尼亞擊敗的羅馬，明晨則征戰烏甸尼斯進行20分鐘的補賽。雙方在本月15日作賽期間，「首都狼」守將恩迪卡疑因「爆肺」致呼吸困難一度倒地不起，最終賽事在72分鐘腰斬，賽會其後確認補賽將踢完剩餘20分鐘，比數將由腰斬前的1：1開始。

至於烏甸尼斯日前正式委任50歲意大利隊名宿簡拿華路接掌帥印，料是役將首次領軍。這名曾執教中國國家隊及多支中超球隊的教頭，去季被賓尼雲圖解僱後賦閒。

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