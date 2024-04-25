廠兵5球炒車鞏優勢 藍戰士吞英超第2大敗兼寫失球紀錄

車路士此役有攻入20球的陣中首席射手高爾彭馬因身體不適缺陣。甫開賽5分鐘，阿仙奴中場迪格蘭賴斯助攻翼鋒李安度杜沙特窄位勁射打開紀錄領前上半場。52分鐘，阿仙奴右閘賓韋特為阿仙奴射成2：0，隊友鋒將夏維斯其後在57和65分鐘，分別接應中場馬田奧迪加特及翼鋒布卡約沙卡傳球梅開二度，加上奧迪加特在70分鐘再助攻賓韋特埋齋，令車路士吞5蛋而回，成為2019年以0：6慘負曼城後，「藍戰士」在英超取得第2大敗仗。

夏維斯倒戈起孖獲讚

普捷天奴嘆表現不值踢歐戰

夏維斯去夏由車路士轉投阿仙奴，因首3個月各賽事只曾交出入球和助攻各一而備受抨擊，但自去年11月尾起漸上軌道，近兩個月更爆發，獨取7球外亦有4次助攻，此仗賽後獲主帥阿迪達大讚道：「他在比賽中不時有巨大貢獻，且在關鍵時刻的一些串聯也十分優秀。」賓韋特亦說：「他獲讚賞是應得的。他加盟以來一直很出色。只有和他並肩作戰，你才會意識到他有多好。」

車路士繼英格蘭足總盃4強被曼城淘汰後再輸一仗，賽後在英超以32戰得47分續排第9，落後下周日主場大戰阿仙奴的第5位球隊熱刺13分，來季參加歐戰機會渺茫，至於失球57個，則打破了在1994／95和1996／97年球季的55球紀錄。主帥普捷天奴說：「阿仙奴是一支非常優秀的球隊，但問題在於己隊任由他們發揮。我們缺乏抵抗力，侵略性不足和未能集中精神，這解釋了何以我們這麼失望。就以此役的表現而言，我們值得出席歐戰嗎？不！」

泰利偕兩高爾入圍英超名人堂

此外，英超賽會公布本年度入選名人堂成員，分別是車路士名宿泰利、曾效力車路士和阿仙奴的艾殊利高爾，以及曼聯昔日「黑雙煞」之一的高爾。