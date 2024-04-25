鄧謝配4奪最佳組合 珍惜獲獎機會

謝影雪冀最後搭檔征奧「好好享受」

香港羽毛球隊共拿下4張巴黎奧運入場券，上屆東京奧運獲「梗頸四」的鄧俊文／謝影雪將捲土重來。曾於2012倫敦及2016里約奧運出戰女雙的謝影雪，在今屆奧運將成為四朝元老，她直言期望於今屆彌補遺憾，「現在很多隊伍實力都很強，可能練到要死才能要追上他們，但我都會盡自己努力，因為我覺得上屆（奧運）有點遺憾，覺得未發揮到最好，好像有些包袱，我很想好好享受自己最後一屆奧運」。

鄧俊文則指目前最大目標為巴黎奧運，對於個人去向尚未考慮，「我都有一點勞損，待奧運後再考慮去向，而且我是打雙打，要找到一個好的拍檔也不容易」。鄧俊文接下來會出戰湯姆斯盃，而謝影雪則留港，兩人最快6月會出戰兩站亞洲賽事及到澳洲作賽，備戰巴黎奧運。

至於將首次出戰奧運的李卓耀，明言目前心情既開心又緊張，並指自己放眼巴黎奧運金牌，「我的目標一定是贏金牌，現時在男單並非沒機會，希望我能幫羽毛球隊贏一面奧運獎牌。最緊要係心態上做好準備，我沒甚麼必殺技，只要將最簡單的事做得最純熟，去到奧運在緊張狀態，仍可打出應有水準已經好好」。