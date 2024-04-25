王瑋駿喜獲退役禮物寫完美句號

偕林新棟首膺最佳組合

祝福拍檔與新戰友爭入奧

林新棟／王瑋駿在去年杭州亞運開幕後的首日賽事，於男子雙人單槳無舵手封王，成為港隊當屆首金得主。二人昨與羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，以及由張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨組成的男子花劍隊，一同當選2023年度最佳運動組合。

24歲的王瑋駿上周宣布結束全職運動員生涯。比對方年長兩歲的林新棟，承認對拍檔退下來曾感失落，「難得合力爭取到最好的成績，聽到他想退役後，一開始很失望、不開心；但相信他有其他想追隨的事，我可以做的是盡快收拾心情，重回正軌」。

王瑋駿引退後到港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育部（HKACED）任職，開展人生新章。他祝福林新棟與新拍檔陳至鋒磨合順利，在下月瑞士舉行的奧運資格賽爭入巴黎奧運，「難得港隊有雙人艇組合在亞洲創佳績，希望他們能乘勢造出更多好成績」。

許龍一首膺十傑

至於杭州亞運歷史性奪高爾夫球個人賽金牌及團體賽銅牌的許龍一，昨晚亦首獲獲為傑運最佳男運動員之一，首膺十傑。他因在日本備戰明日展開的阪田錦標賽，未有出席頒獎禮，但仍透過片段感謝高球總會、家人等支持。