傑運今晚揭盅 港足七欖勢爭最佳運動隊伍

被喻為香港「體壇奧斯卡」的「國泰2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮，將於今晚7時假香港會議展覽中心舉行，各大獎項得主亦會揭盅。在去年杭州亞運歷史性殺入4強的香港男子足球代表隊，在「最佳運動隊伍」的公眾投票暫列榜首，力圖打破香港男子七人欖球隊在此獎項的壟斷。

張家朗何詩蓓公眾投票居首

連續3屆膺星中之星在望

七欖港隊在近14屆傑運中11度榮膺「香港最佳運動隊伍」，他們在去年成績驕人，4月先在主場舉行的世巡賽捧起銀盾，7月於杭州亞運成功衛冕，隨後於韓國及泰國兩站亞洲系列賽封王，年底再於亞大區奧運資格賽得亞軍，獲世界遺材賽資格力爭巴黎奧運入場券。

至於七欖港隊的主要競爭對手，則為公眾投票中暫列榜首的港足，後者去年在杭州亞運歷史性殺入4強，並在亞洲盃相隔逾半世紀再躋身決賽周，今夜有望繼2009及2015年後，再次問鼎最佳運動隊伍獎。

至於「香港傑出男、女運動員」中，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓在公眾投票中穩佔榜首，這兩名杭州亞運金牌得主大有機會入選「十傑」，並連續3屆贏得「星中之星」。

此外，羽毛球隊混雙「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，男子花劍代表隊的張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨，以及由何詩蓓領銜的杭州亞運女子游泳接力隊，在最佳運動組合的公眾投票位列三甲。