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體育

別鄉每天求突破 楊倩玉拚命做最好 亞運後退意堅定 短休悟難捨單車

【明報專訊】在2017年度傑出運動員選舉榮膺「最具潛質運動員」的楊倩玉，在6年來流過數之不盡的汗、血、淚水，今年終獲提名「最傑出女運動員」。或者對於「最佳」的定義，每人可能各有看法，但對於杭州亞運女子公路單車賽金牌得主楊倩玉而言，她來港13年多的每一天，都為了突破自我而努力，她不諱言「當單車成為你唯一目標時，你只能拚命成為最好的一個」。

文：許嘉明、圖：鄧宗弘

楊倩玉未滿18歲便離鄉別井，在2011年隻身從遼寧來港加入單車隊，她自言當年在香港開始接受專業訓練，並在艱辛的練習中為自己訂立目標，矢志在這條路努力走下去。談到來港初期，楊倩玉特別感激昔日港隊「車神」黃金寶的鼓勵，「我來港才學習踩場地單車，在青年賽連起動架也不懂怎用，但黃金寶師兄很鼓勵我們，我亦有很多東西在他身上學習」。

單車隊的訓練素來以刻苦見稱，但楊倩玉卻愛上全隊力求突破的氛圍，「可能我一開始不太懂踩單車，但大家都在做同一件事，為同一目標努力。在這樣的氛圍下，你不知不覺會被感染，變得更上進」。

在港隊13年，楊倩玉笑言最勤奮的隊友定必是已退役的「女車神」李慧詩（Sarah），她透露自己早年北上集訓時曾與對方成室友，「她有天賦亦很努力，我跟她住同一個房間時，就看到她每天都反覆在看比賽和訓練的影片，很着重每處細節，所有事都會做到最好」。

上屆亞運公路賽封后 難補前屆梗頸四之憾

自責未盡孝 為目標不言悔

楊倩玉最初目標可能只是代表港隊參賽，但在隊友互相推動下，實力漸見增長，在亞洲賽及世界盃等大賽亦有力踏上頒獎台後，她便渴望於大型運動會贏得獎牌。

或者希望愈大、失望愈大，楊倩玉在2018年雅加達亞運的公路賽失利獲「梗頸四」一役，成為其運動生涯中難以彌補的遺憾，即使在去年杭州亞運歷史性奪金，她也坦承難以釋懷，「亞運四年一次，對運動員來講也目標很明確，就是想贏獎牌。我（在雅加達亞運）真的超水準發揮，當我覺得自己有希望時輸掉，會讓人更難過，我這4年多心裏一直不好受」。

運動場上汰弱留強，楊倩玉能在杭州亞運公路賽奪金，並於場地單車女子麥迪遜伙李思穎摘銀，以及贏得女團追逐賽銅牌並非易事。她說：「當你選擇做運動員，只有努力才有機會爭取好成績。當然很多運動員也不一定走得很好，但當它是你唯一目標時，你只能拚命去做，逼自己成為最好的一個」。

楊倩玉背後的犧牲實在不足為外人道，雙親健康先後出問題，令她一度自責未能盡孝，她提到今年是14年來首次與家人共度春節，母親感嘆「終於一家團聚」也教人心酸。不過，楊倩玉從未後悔選擇加入港隊，「不論你渾渾噩噩或是很有目標，人生就是按部就班地走，我從沒後悔因踩單車而跟家人聚少離多，因為它讓我實現了自我價值」。

杭州亞運過後，楊倩玉曾指因傷患問題而考慮退役，但她不諱言在休息期間，發現自己難以放下單車，「我感覺還算挺堅定（退役）的，但是當我停下來的這2、3個月，發現自己還是很喜歡踩單車，感覺它像是我生命中的一部分，且看看我的身體情况吧」。

奧運曾是楊倩玉的目標之一，但她現已不再強求登上五環舞台，反而期望於閒暇時間遊覽香港，她笑言最愛香港美食和景色，「希望有機會登上獅子山，我喜歡站在高處往下看的感覺」。

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