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體育

薛基輔憂港足總獨立地位不保 中大杜文哲：冠上「中國香港」後沒轉變

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）昨報道訪問中國香港足球總會前行政總裁薛基輔，提及擔憂香港足總未來不能再成為國際足協（FIFA）的獨立會員只是時間問題。

薛任內被要求力阻港球迷噓國歌

《BBC》在標題為「噓自己國歌－香港與困境」的報道，訪問曾於2012至18年出任香港足總CEO的薛基輔。2015年港足多場世界盃外圍賽主場，香港球迷在場內都有噓國歌。薛基輔稱國際賽為香港市民提供表達不滿的平台，「很多在正常情况下永不會現場看足球的人都有入場」。他稱當時沒收到來自北京投訴，「但特區政府要求我們盡一切努力阻止（噓國歌）。我們在比賽引入更嚴格保安措施，包括搜查及沒收橫額，但無法完全阻止，結果多次被國際足協罰款」。

港府2020年6月立法《國歌法》，香港各體育總會去年起陸續在名稱及會徽冠名中國。薛基輔稱在任時為滿足內地要求及保持香港足總獨立身分，盡力維持平衡，「這是不成文規定，不要走得太近，避免被國際足協取消獨立會員」。

BBC稱曾向香港足總現任管理層發訪問邀請，但未獲回應。香港中文大學講師杜文哲在訪問中認為，體育總會冠上「中國香港」後不會有重大轉變，「香港在1997年起已經以中國香港名義參加奧運，最近各體育總會更多是象徵式轉變，不會真正改變人們看法」。然而薛基輔稱：「難以避免地，香港足總未來有一日不會再是國際足協獨立會員，只是時間問題，這是同化過渡一部分。」

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