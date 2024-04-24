佐高域五奪勞倫斯最佳 看齊費達拿 西班牙女足囊括兩獎

已年屆36歲的塞爾維亞籍網壇「世一」佐高域，去年在四大滿貫贏下當中三座冠軍，累積破紀錄的24「貫」。結果他在今屆勞倫斯獎力壓上屆獲獎的足壇球王美斯、球星艾寧夏蘭特、世界一級方程式（F1）四屆總冠軍韋斯塔本、撐竿跳「鳥人」杜班迪斯及百米飛人諾亞萊斯，個人第5次獲得年度最佳男運動員殊榮。

佐高域獲獎時表示：「第5次獲獎對我來說是無比的榮耀，這令我憶起2012年首次獲獎只有24歲的我，這12年來我為自己的成就感到自豪。」而他亦「賣口乖」為未有出戰馬德里網球公開賽感遺憾，但預告有意在此後的羅馬大師賽復出，備戰下月底展開的法國公開賽。

至於去年首次勇奪女足世界盃的西班牙隊，則力壓取得「三冠王」的曼城男足及首奪男籃世界盃的德國男籃等，初次獲選為年度最佳團隊獎，而陣中頭號球星艾坦娜邦瑪蒂亦大熱獲膺年度最佳女運動員獎。她在得獎感言時亦間接重提去年世盃頒獎，時任西班牙足總主席魯比奧斯涉強吻其隊友珍妮花靴莫素一事，「己隊的團結性無與倫比，不論是在場內或場外都勇敢面對挑戰」。

祖迪比寧咸膺最佳突破

比拉絲克服心病奪復出獎

另外，去夏加盟皇家馬德里的英格蘭男足主將祖迪比寧咸，今季個人數據大躍進，各項賽事已入21球及交出10次助攻，協助新東家劍指「三冠王」，結果膺年度最佳突破獎。而美國隊「體操女王」比拉絲去年克服心理問題復出，則獲選為年度最佳復出獎。

值得一提的是，今屆最佳極限運動員為年僅14歲的澳洲籍女子滑板新星艾莉莎卓爾。這名有望在今夏巴黎奧運成為澳洲代表隊史上最年輕獎牌得主的新星，去年在世界極限運動會女子專用滑板場項目摘金之餘，更成為史上首名完成空中轉體720度的女將。