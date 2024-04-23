阿仙奴連場難關不容有失 奧迪加特擺脫神童包袱 偕賴斯成核心

年少成名，往往反是詛咒開端，對料明晨將與迪格蘭賴斯坐鎮中場的馬田奧迪加特而言，早在16歲已加盟皇家馬德里，稍一不慎就是傷仲永再臨。還幸加盟「兵工廠」及成為隊長後，他的表現也持續進步。自去季至今，奧迪加特已為球隊帶來50球進帳，當中包括31個入球及19次助攻。此外，他在作客賽事共為球隊帶來23球，為英超所有球員中排行第4，難怪阿迪達賽前大讚該挪威中場：「他在14、5歲時已經帶着『神童』包袱作賽。幸運的是他處理得非常好，尤其是外借到其他球會的經歷，令他有長足進步。來到阿仙奴後，他已經成長為精英球員。」

彭馬賽前缺操上陣成疑

利物浦力克富咸升次席

比起仍為英超錦標而努力的阿仙奴，目前在聯賽榜排第9名的車路士，隨着上周足總盃4強不敵曼城出局後，今季已肯定「四大皆空」，唯一較現實目標是爭取以前6名完成球季，從而取得來季歐協聯參賽資格。不過「藍戰士」領隊普捷天奴賽前收到壞消息，已在英超攻入20球及交出9次助攻的翼鋒高爾彭馬因病未能出席操練，對兵工廠亦上陣成疑。不過，普帥聲言即使沒有高爾彭馬在陣，尼高拉斯積遜等仍可擔起進攻大旗。

另外，利物浦昨作客富咸雖收起穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、蘇保斯拉爾及阿歷斯麥亞里士打4名中前場主力，但仍憑阿歷山大阿諾特射入其個人第6個直接自由球，加上賴恩格雲貝治及迪亞高祖達換邊後建功，以3：1勝出凱旋，賽後33戰得74分看齊阿仙奴，僅因得失球差稍遜位列次席，並領前少賽1場的曼城1分。紅軍領隊高普賽後明言輪換球員是「為了避免球員在快車期油盡燈枯，尤其是我們3日後已有另一場賽事，再過3日又要回到這裏（倫敦）作賽」。

至於英超「四哥」之爭佔優的阿士東維拉，主場對般尼茅夫先失守下仍反勝3：1，目前多踢2場下領先位列第5名的熱刺6分；近期回勇的水晶宮則在主場以5：2大勝韋斯咸。

（英超消息）