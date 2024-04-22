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體育
2024年4月22日星期一
施華「贖罪」領曼城煞車先闖英足盃決賽 哥迪奧拿轟賽程不公
阿仙奴擒狼反壓曼城暫登頂 阿迪達滿意保清白身
國米打吡誓取米蘭提早封王 班主冀兩大功臣來季留效
金塊衛冕路首擊拔頭籌 季後賽先挫湖人 約基治：使出渾身解數
韋斯塔本F1中國站首登頂 開季5戰4勝
譚潤峰香港英式桌球公開賽封王
體壇快訊：巴科爾大四喜領東方炒U23
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趙顯臻奪巴黎奧運資格 戰男子單人雙槳艇 「開心過亞運贏獎牌」
劉慕裳K1開羅站摘銅
李玨穎柔道亞洲賽主場首圈飲恨
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【明報專訊】（請看附圖）
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