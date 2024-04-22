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體育

體壇快訊：巴科爾大四喜領東方炒U23

【明報專訊】東方昨於港超憑西班牙籍前鋒巴科爾入球「大四喜」，領銜在斧山道運動場以6：0大戰香港U23，賽後以16戰得34分，暫以兩分壓過踢少兩場的大埔升上季席。同日晉峰作客北區運動場雖兩度扳平，但終仍以2：3不敵均業北區，17戰得5分續敬陪末席。

港女花世盃第比利斯站列第8

女子花劍世界盃第比利斯站昨演團體賽，由陳諾思、鄭曉為、符妤名及關渝澄組成的港隊，在首圈以43：42險勝加拿大隊晉級後，於8強以33：45不敵法國隊無緣爭牌。及後轉戰名次賽下，再以29：42大敗予國家隊，以第8名完成。

馬龍孫穎莎世盃稱王封后

國際乒聯（ITTF）澳門男、女單世界盃昨同演國家隊「內訌」決賽，結果35歲老將馬龍在首兩局先失及曾落後1：3的劣勢下，連追3局，以4：3反勝林高遠稱王。無觸有偶，女單戰情與男單相約，曾陷於險境的一姐孫穎莎終以同一比數反克王曼昱封后。

美斯傳射領邁阿密反勝

國際邁阿密昨在美職開賽兩分鐘先輸烏龍波，卻藉美斯在11分鐘扳平，然後在39分鐘助攻布斯基斯反超前2：1，最後又於81分鐘射入12碼埋齋，領銜主場以3：1反勝拿舒維爾，賽後在東岸10戰得18分續居首，領前少踢1場的次席紐約紅牛兩分。美斯暫以7球排在射手榜次席。

卡尼季內轟40球放眼紀錄

無緣衛冕德甲的次席球隊拜仁慕尼黑昨憑哥列斯卡、哈利卡尼和泰爾建功，加上第400次正選上陣的湯馬士梅拿梅開二度，作客以5：1大勝柏林聯。卡尼此役以罰球取得今季各項賽事第40球，再多入1球便可追平個人在2017／18年球季，在熱刺錄得的個人單季入球最高紀錄。

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