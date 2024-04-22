金塊衛冕路首擊拔頭籌 季後賽先挫湖人 約基治：使出渾身解數

愛華士領木狼大勝太陽

上季首奪NBA總冠軍的金塊，今季續在兩大球星約基治及查美梅利領銜下，於常規賽取得西岸次名躋身季後賽，昨於首圈面對有勒邦占士及安東尼戴維斯領銜的7號種子湖人，早段稍落下風，但第3節起憑出色防守兼多次迫使對手失誤下頻得分，終以114：103力克「紫金軍團」，場數領先1：0，明早將在主場續戰。是役貢獻「雙雙」32分及12個籃板的約基治道：「季後賽總是不易的，我們不想在主場失利，因此末段可謂使出了渾身解數。」

後備入52分 紐約人旗開得勝

安必特傷膝下仗或缺陣 76人堪憂

另一場西岸首圈，3號種子明尼蘇達木狼在安東尼愛華士攻入全場最高33分下，領銜主場以120：95大勝鳳凰城太陽，旗開得勝。

東岸方面，相隔11年再以2號種子身分出戰的紐約人，在後備得分高達52分下，主場以111：104擊退76人，而後者頭號球星安必特雖然攻入29分，但他在次節一度在入樽後觸傷左膝退下火線，其後負傷下續戰成外界焦點。賽後76人主教練納斯承認難料對方在明早的次仗能否上陣，「不過我肯定他（安必特）會希望披甲，這有待賽前再決定」。

同日另一場東岸首圈，4號種子克里夫蘭騎士亦在主場以97：83挫5號種子奧蘭多魔術先拔頭籌。