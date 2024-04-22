明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

金塊衛冕路首擊拔頭籌 季後賽先挫湖人 約基治：使出渾身解數

【明報專訊】NBA季後賽昨展開，其中衛冕之師丹佛金塊於西岸首圈主場以114：103擊敗洛杉磯湖人先拔頭籌。至於紐約人則在東岸首圈主場力克費城76人，後者更有球星安必特中途觸傷左膝，堅持戰畢賽事的他下仗上陣成疑。

愛華士領木狼大勝太陽

上季首奪NBA總冠軍的金塊，今季續在兩大球星約基治及查美梅利領銜下，於常規賽取得西岸次名躋身季後賽，昨於首圈面對有勒邦占士及安東尼戴維斯領銜的7號種子湖人，早段稍落下風，但第3節起憑出色防守兼多次迫使對手失誤下頻得分，終以114：103力克「紫金軍團」，場數領先1：0，明早將在主場續戰。是役貢獻「雙雙」32分及12個籃板的約基治道：「季後賽總是不易的，我們不想在主場失利，因此末段可謂使出了渾身解數。」

後備入52分 紐約人旗開得勝

安必特傷膝下仗或缺陣 76人堪憂

另一場西岸首圈，3號種子明尼蘇達木狼在安東尼愛華士攻入全場最高33分下，領銜主場以120：95大勝鳳凰城太陽，旗開得勝。

東岸方面，相隔11年再以2號種子身分出戰的紐約人，在後備得分高達52分下，主場以111：104擊退76人，而後者頭號球星安必特雖然攻入29分，但他在次節一度在入樽後觸傷左膝退下火線，其後負傷下續戰成外界焦點。賽後76人主教練納斯承認難料對方在明早的次仗能否上陣，「不過我肯定他（安必特）會希望披甲，這有待賽前再決定」。

同日另一場東岸首圈，4號種子克里夫蘭騎士亦在主場以97：83挫5號種子奧蘭多魔術先拔頭籌。

上 / 下一篇新聞