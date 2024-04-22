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體育

國米打吡誓取米蘭提早封王 班主冀兩大功臣來季留效

【明報專訊】隨着國際米蘭在聯賽一放絕塵，今夜上演的第202次意甲「米蘭打吡」，若國米能以作客身分順利報捷，即能繼1988／89年球季後再次在死敵AC米蘭面前加冕，成為意甲盟主。國米班主張康陽賽前則大派定心丸，表明無意出售球會，又相信教練施蒙尼恩沙基及主將拿達路馬天尼斯會繼續留效。

國際米蘭目前32戰得83分，領先今夜對手兼排次席的AC米蘭14分，倘若「藍黑軍團」這仗再下一城，雙方分差將擴大至17分，將可提前5輪封王。因此張康陽在接受意媒訪問時，直言期待在此仗一槌定音，「這場打吡是非常重要的一戰，我希望賽後大家就可聚在球會一起慶祝」。同時，張康陽也透露有信心可擊敗其他英超球隊的出價，留住兩大核心的主帥施蒙尼恩沙基，以及今季暫以23球位居意甲射手榜首的拿達路馬天尼斯。

羅馬鬥博洛尼亞爭歐聯席

拿玻里意外落敗 近7戰僅1勝

另外，暫列第5的羅馬今季在新帥迪羅斯接手後戰績穩步上揚，明晨在聯賽與位列第4、目前多踢一場領先4分的博洛尼亞，作來季歐聯席位爭奪戰。惟與「首都狼」同在季中易帥求變的意甲球隊拿玻里，表現則未如理想，該隊昨晨作客以0：1不敵護級分子安玻里後暫居第8，且各賽事近7場僅錄1勝，比賽期間更有球迷高舉橫額，要求管理不善的班主賣盤下台。

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