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體育

阿仙奴擒狼反壓曼城暫登頂 阿迪達滿意保清白身

【明報專訊】繼曼城在英格蘭足總盃勝出晉級決賽後，上周中也在歐聯8強出局的阿仙奴，昨晨在英超反底作客以2：0挫狼隊，賽後33戰得74分，暫以1分反超前踢少1場的「藍月」。「兵工廠」領隊阿迪達賽後為結束過去3仗連續失守兼不勝的頹勢而雀躍。

熱刺後衛烏杜治收咧

阿仙奴賽前3戰分別在歐聯8強兩對拜仁慕尼黑1和1負出局，又於英超吞阿士東維拉兩蛋，將榜首拱手讓予曼城，但此役終藉李安度杜沙特及中場馬田奧迪加特，分別在上、下半場末段建功，以兩球淨勝狼隊止頹。阿迪達說：「這是一次非常好的回應，我為球員自豪。我們值得全取3分，而且結束過去3仗失球。歐聯止步固然叫人失望，但現在聯賽形勢不錯，我們尚餘5場比賽。」

阿仙奴若在周三凌晨主場挫車路士，便可拉開屆時少踢兩場的曼城4分。另外，兵工廠月底對手北倫敦宿敵熱刺昨證實，陣中21歲意大利國腳後衛烏杜治因做左股四頭肌手術，宣布提早「收咧」。

此外，般尼在榜尾大戰作客4：1大勝榜末的錫菲聯，賽後34戰得23分續排尾二，落後主場1：5慘負賓福特的尾三球隊盧頓兩分。至於昨晚愛華頓在護級戰主場2：0擊敗諾定咸森林，以33戰得30分續守第16，拉開隨後兼踢多1場的森林與盧頓4及5分。

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