王嘉莉主場戰亞洲賽 首圈出局灑淚

港隊共派7人主場角逐亞洲賽，當中有望爭取巴黎奧運席位的王嘉莉，打頭陣於女子48公斤以下級首圈鬥土庫曼隊對手古班露娃，她戰至最後半分鐘被對手取得半勝，隨後未能扭轉敗局；而直入次圈的隊友何樂怡則不敵韓國隊選手李慧卿出局。

王嘉莉完場一刻掩臉倒地，離場時難忍淚水，她直言不滿自己表現，因過於緊張只發揮出兩至三成實力。巴黎奧運柔道計分期將於6月23日截標，王嘉莉目前奧運積分排第54位，為港隊各量級中排名最高，有機會憑洲際席位取入場券，成為繼巫靜惠及張志業後，歷來第3名柔道港將征奧。王嘉莉不諱言變數太多，能否取得資格仍屬未知數，「只能見步行步，打好接下來的比賽，希望我能提升力量及體能，並針對對手作出部署」。

下月戰世界賽續爭奧運積分

香港柔道總會主席黃寶基表示，王嘉莉在下月中旬將出戰在哈薩克舉辦的大滿貫，以及於阿布扎比舉行的世界賽，再視乎成績在非洲和大洋洲公開賽中二揀一參賽，續爭奧運積分。他又透露港隊將聘請蒙古籍教練奧迪巴耶（Ganbaatar Odbayar），後者曾於2017年世界賽奪得男子73公斤以下級銅牌，去年亦為港隊備戰亞運的客席教練。