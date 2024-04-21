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體育

大埔傑志激戰交白卷 理文輕取港會 榜首優勢擴至3分

【明報專訊】傑志在昨午港超前列大戰錯失多次良機，以及下半場被視像裁判（VAR）推翻入球，最終尾段10人應戰下作客0：0悶和大埔再失兩分。另邊廂理文在主場雨戰2：0輕取港會，以3分領先「藍鳥」續居榜首，取得爭標主導權。

迪美路夫入球遭VAR推翻

聯賽榜排第2的傑志與第3的大埔，昨在大埔運動場有1481名觀眾下互攻，上半段初段下起滂沱大雨，先有大埔翼鋒雷仙奴射門中楣，後有守將李家豪於25分鐘後場嚴重失誤控甩腳，倒戈的伊高沙托尼搶球後單刀快放，再推過大埔門將謝家榮後起腳但乏力，被回防的左閘翁煦濤及時護空門。大難不死的大埔，之後有同樣倒戈的射手盧卡斯兩次勁射，均未能射破傑志門將王振鵬的十指關，半場互無紀錄。

下半場雙方各有一球「詐糊」，先是大埔的李家豪遠射被王振鵬撲出不遠，盧卡斯頭槌二傳陳肇鈞挑射入網，但越位在先；75分鐘輪到傑志開出角球，混戰中伊高沙托尼橫傳予前鋒迪美路夫門前頂入，球證庚建峯原判入球，但經VAR覆核數分鐘後，最終指傑志球員越位在先推翻入球。補時3分鐘藍鳥老將中堅羅拔圖兩黃一紅被逐，後備入替的中堅羅素卻於完場前近射中柱，終雙方互交白卷各得1分，傑志近3場聯賽悶和東方及大埔共失4分。

至於理文今季最後一次在將軍澳運動場的主場賽事，憑愛沙尼亞國腳安尼亞於29分鐘及完場前梅開二度，在雨戰以2：0擊敗港會，賽後16戰42分續居首，領先傑志3分。大埔14戰32分排第3，尚餘6輪落後多踢兩場的理文10分。

對於被推翻入球，傑志主教練金東進賽後稱不清楚原因，亦不會評論球證判決，並稱聯賽仍有4輪，球隊會奮鬥到最後一刻。藍鳥餘下4仗分別作客香港U23、東方、冠忠南區及煞科日主場鬥理文。

理文餘下4輪均為作客，包括對冠忠南區、均業北區、深水埗及傑志。主教練曾昭達說：「當機會在自己手上就要把握，我們不會寄望其他球隊賽果，最重要還是做好自己」。以13球領先港超射手榜的安尼亞亦稱，不會關心其他賽果，「我們不能想東想西，依賴其他球隊入球與否 ，只需把握自己每場爭勝，從而向大夢想進發」。

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