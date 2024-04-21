體壇快訊：3港將女花世盃64強止步

國足兩連敗無緣巴黎奧運

中國國家隊（國足）前晚在U23亞洲盃B組，被韓國隊射手李泳俊梅開二度，輸0：2吞下兩連敗。同組日本隊昨晨憑木村誠二及川崎颯太建功，以2：0挫阿聯酋。日本及韓國隊均兩戰全勝，使國足提早一輪確定出局，並無緣巴黎奧運。

杜班迪斯8破撐竿跳世績

鑽石田徑聯賽新季昨於廈門站演揭幕戰，瑞典隊「鳥人」杜班迪斯在男子撐竿跳試跳6.24米成功奪冠，較他去年9月在美國尤金所創的世績多0.01米，個人第8次刷新世界紀錄。

祖雲達斯兩失極刑仍逼和

祖雲達斯昨晨在意甲作客卡利亞里，上半場30分鐘起，6分鐘內連失去兩球12碼落後，惟換邊後靠前鋒杜辛華荷域的入球，加上敵衛艾拔圖迪辛拿完場前3分鐘擺烏龍，逼和對手2：2，續居第3位。拉素則作客1：0小勝熱拿亞，暫列第6位。

利華古遜乘蜂挑戰不敗紀錄

利華古遜上周提前5輪鎖定冠軍寶座後，今晚續戰德甲作客多蒙特。「藥廠」日前在歐霸8強次回合逼和韋斯咸並晉級，亦將今季各賽事不敗走勢增至打破歐洲紀錄的44場，此戰硬撼「蜂兵」將面臨「保金身」重大考驗。季席史特加同晚則作客雲達不來梅。