鄧謝配盼享受心態迎最後奧運衝牌

謝影雪將會第4次征奧，她稱經過一整年比賽終奪奧運席位，放下心頭大石，會在未來數月提升狀態，「由狀態唔好到經過訓練重拾狀態，但今年初又傷膝，感覺似坐過山車，今次取得奧運資格真係好唔容易」。

冀9月戰港公開賽圓滿謝幕

離奧運尚餘3個月，巴黎奧運羽毛球項目將於7月27至8月5日舉行。「鄧謝配」於東京奧運混雙得殿軍，離獎牌只差一步。32歲的謝影雪承認上屆給自己太大壓力，致未能發揮最好，期望今屆改變心態以突破上屆成績爭牌，「上屆未能取牌，唔多唔少都有遺憾，我和俊文今次一定是最後一屆奧運合作，我想以享受心態參賽，從而發揮到最好一面」。她透露奧運後仍會續賽，盼與拍檔參加9月的香港公開賽有圓滿結局。

鄧俊文繼上屆首參賽後再戰奧運，他希望汲取經驗後能再進一步，透露緊接會先後到新加坡、印尼及澳洲參賽以保持狀態。

「樂施米義賣大行動」昨於灣仔利東街舉行開幕禮，鄧謝配聯同歌手陳柏宇及主持強尼即場協助義賣印有《小王子》的米包。昨起連續兩個周末，逾1500名義工將於全港近70個攤檔義賣，籌得款項將用作支援小農戶。