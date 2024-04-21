曼聯鬥高雲地利求止頹 加拿祖疑不滿被換 坦夏格證已道歉

曼聯過去4仗僅得3和1負之餘，更失掉9球，表現備受批評，其中上輪英超作客2：2打和般尼茅夫後，半場被換出的翼鋒阿歷真度加拿祖被發現賽後在一篇批評領隊坦夏格的社交網帖文「讚好」，雖隨即取消仍被傳媒發現。坦夏格在賽前記者會稱，這名19歲新星經已道歉，「他仍是一名年輕球員，有很多東西需要學習。他已經為此道歉了，我們會向前看」。

此外，與坦帥鬧翻後由曼聯外借重返多蒙特的英格蘭隊翼鋒查頓辛祖，近期在「蜂兵」表現活躍兼助球隊殺入歐聯4強，坦帥對此回應道：「我們知道他是一名出色的球員，我不會對他有好表現感到驚奇，這對他自己亦是個好消息。」

「紅魔」是役續有7名傷兵，但近一周幾近缺練的中堅哈利馬古尼，料今仗可續擔正，伙拍小將甘華拿鎮守中路。而高雲地利今仗僅得兩員「十字兵」，入球重責將落在兩大射手夏治胡禮及艾利斯森斯身上，惟球隊在英冠兩連敗後，距爭取升班附加賽資格漸行漸遠，士氣或更遜曼聯。另外，曼聯昨宣布委任積遜韋確斯（Jason Wilcox）為技術總監，53歲的他此前曾任曼城青訓總監及修咸頓技術總監。

利物浦英超征富咸圖重振

另外，利物浦日前在歐霸失意後，今夜將返英超作客富咸力爭走出近兩輪聯賽不勝走勢，續為爭標而戰。