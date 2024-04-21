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體育

國家打吡留爭冠懸念 懶理外界批踢法保守 安帥：取勝方法之一

【明報專訊】皇家馬德里日前在歐聯淘汰曼城殺入4強後，明晨重返聯賽出戰西班牙國家打吡，在班拿貝球場迎戰死敵巴塞隆拿，上演榜首大戰。賽前主帥安察洛堤透露，有意派遣上仗才久休復出的後衛艾達米列達奧擔正，期望這名巴西國腳中堅可盡快重拾狀態，協助球隊在季尾雙線爭標。

皇家馬德里vs.巴塞隆拿 now632台 明晨03：00直播

雖然皇馬在歐聯8強兩回合激戰後透過互射12碼淘汰衛冕之師曼城，但其次回合保守踢法卻遭外界口誅筆伐。安察洛堤昨回應道：「每人都有權利表達意見，有如此看法我並不感意外。不過，這是我們取勝的方法之一，麾下防守的表現有目共睹，而我亦不認為皇馬的球迷會為這場勝仗感到不高興。」

雲尼斯奧斯有傷上陣成疑

米列達奧久休復出負重任

此外，「銀河艦隊」是役有前鋒雲尼斯奧斯祖利亞有傷在身上陣成疑，料入球重責續落在各賽事近3仗攻入4球的另一巴西國腳鋒將洛迪高高斯身上。至於自去年8月開咧戰傷出後長休8個月後，於日前鬥曼城一戰於加時後備復出的後衛艾達米列達奧，料是役有望擔正，安帥表示：「他可能會擔正，因己隊需要更多的兵源協助爭標，更多的上陣時間有利他盡快回復狀態。」

皇馬目前以31戰得78分，領先次席的死敵巴塞8分，這場「6分波」對雙方爭標至關重要。即將在季後離隊的巴塞主帥沙維，是役將是他最後帶領球隊出戰國家打吡，賽前他鼓勵球員們把握這今季最後爭標機會，「我希望麾下能將歐聯出局的悲憤化為動力，這無疑是關鍵一戰，我對爭取衛冕仍抱正面態度，若我們取勝便只會落後5分，甚麼事都可以發生」。

16歲耶馬爾出道一年 「不能怯懦」

至於即將迎來職業生涯「地標」一周年的16歲巴塞新星耶馬爾，賽前則期望能不斷透過大賽汲取更多寶貴經驗，「過去一年的經歷是我難以置信的，但身為職業球員，我必須及時成長，正如沙維曾向我說，『在場上最重要的是不能怯懦，盡量去享受與投入』，這對我來說很重要」。去年4月29日首於西甲後備登場的他，至今已為巴塞一隊各賽事上陣44場並攻入6球，近月更漸獲重用成為陣中主力。

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