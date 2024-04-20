接手倉卒難覓土炮 重用森巴幫解兵荒

【明報專訊】大埔今季開操只有20名球員，曾遇球員不足難題。適逢港超放寬外援註冊無上限，李志堅顧及接手時本地球員選擇有限，先後簽入6名巴西籍外援，連同陣中原有3人組成「堅巴軍」。堅sir透露受班費所限，「森巴兵」普遍待遇難說理想，個別球員單論薪金甚至比本地球員更低，感激眾將接受條件並「幫到手」。
比迪高3個月識廣東話 「大師兄」利馬助同鄉適應
曾征戰巴甲及外流德國的比迪高，今年1月經盧卡斯介紹加盟大埔，至今各賽事9仗入7球。這名30歲中場來港3個月迅速融入球隊，懂得說「你好」、「再見」等廣東話詞語，甚至用純正口音說出4字粗口，學習中文進度比英文理想。他在盧卡斯翻譯下受訪，稱一直渴望到亞洲尋求機會，因此欣然來港挑戰，「很享受在香港的生活，是過去未曾體會的感覺，希望能在這裏多留幾年」。他又感謝盧卡斯和堅sir協助適應，提及後者與隊中森巴兵保持緊密溝通，讓眾人在港超賽場如魚得水。
至於2011年底已初來港落班的中場利馬，則是大埔森巴幫的「大師兄」，按照堅sir心水名單協助揀蟀及游說加盟，場內場外均全力協助同鄉後輩，「新外援抵港後，會教導他們如何利用交通工具穿梭各處。我們9人之中，每場正選最多只有6人，所以我會不時激勵他們，確保不會有人不能上陣而感到氣餒」。
上季已加盟的中堅加比爾今季接過隊長重任，認為球隊在堅sir帶領下變得更強，「他有勝利精神，場內到場外都有能力令球隊比上季不同，令我們目標更遠大」。