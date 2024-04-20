接手倉卒難覓土炮 重用森巴幫解兵荒

比迪高3個月識廣東話 「大師兄」利馬助同鄉適應

曾征戰巴甲及外流德國的比迪高，今年1月經盧卡斯介紹加盟大埔，至今各賽事9仗入7球。這名30歲中場來港3個月迅速融入球隊，懂得說「你好」、「再見」等廣東話詞語，甚至用純正口音說出4字粗口，學習中文進度比英文理想。他在盧卡斯翻譯下受訪，稱一直渴望到亞洲尋求機會，因此欣然來港挑戰，「很享受在香港的生活，是過去未曾體會的感覺，希望能在這裏多留幾年」。他又感謝盧卡斯和堅sir協助適應，提及後者與隊中森巴兵保持緊密溝通，讓眾人在港超賽場如魚得水。

至於2011年底已初來港落班的中場利馬，則是大埔森巴幫的「大師兄」，按照堅sir心水名單協助揀蟀及游說加盟，場內場外均全力協助同鄉後輩，「新外援抵港後，會教導他們如何利用交通工具穿梭各處。我們9人之中，每場正選最多只有6人，所以我會不時激勵他們，確保不會有人不能上陣而感到氣餒」。

上季已加盟的中堅加比爾今季接過隊長重任，認為球隊在堅sir帶領下變得更強，「他有勝利精神，場內到場外都有能力令球隊比上季不同，令我們目標更遠大」。