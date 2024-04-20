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體育

李志堅組堅巴軍 大埔重返爭標路 回歸區隊「路遙知馬力」 稱業績已超額完成

【明報專訊】港超今午3時在大埔運動場上演爭標關鍵戰，由第3名的大埔主場迎戰次席的傑志。「綠戰士」今季獲2018／19年領軍首奪港超的功勳主帥李志堅回巢，組成「堅巴軍」由目標中游躍升至爭標行列。堅sir受訪表示球會人力及班費資源有限，自知「路遙知馬力」，並以經營公司作比喻，認為球隊今季「業績」已超額完成。

文：林欣澤、圖：余瑋

大埔vs.傑志 大埔運動場 下午15：00開賽　票價：$80／30

賦閒一年學習放鬆 覓外援善用人脈把關

現年55歲的李志堅於2021／22年完季後，約滿離任東方總監賦閒一年，至去年6月昔日副手李恒滙移民英國後才「出山」重掌大埔。他形容這段為「行開一陣」的空窗期，反思到過去太在意計較得失，希望今次重拾教鞭能從容應對，「以前盲目只想贏、甚麼都要贏，壓力日積月累；這次希望可以放鬆一點，提醒自己時不與我、並非想就能得到，要因應能力及各種因素」。

港超球市近年不景，有別2016至19年初在這支區隊執教，堅sir這次二度接掌僅為班費約700至800萬元的中型班，季初稱目標只是聯賽前5名。他今季多次賽後均強調「重建」才是主要課題，今次受訪亦重申並非「謙虛」，而是深明資源有限難談爭標，「陣容深度不足，『底褲咩色都睇晒』，若遇上一周3賽便很困難，無本事輪換，所以見步行步吧，爭到就盡力去爭」。他套用經營公司的概念來自評今季「業績」，稱綜合成績、投資額、球隊氣氛和形象，無可否認是超額完成，「如果一間公司能營運得如此正面、球員開心齊心，又有謝家榮和陳肇鈞成為常規港腳，這些就是我今季的業績」。

大埔季中獲班主「加碼」增援，今年1月先後簽入巴西籍舊部盧卡斯，以及曾效力賀芬咸的比迪高，兩人隨即成為球隊進攻核心，陣中已有9名巴西外援。李志堅稱物色外援時會善用人脈及親自睇片「把關」，惟透露簽入比迪高時也曾有顧慮，「知道他名氣大踢過巴甲、德甲，一開始會有點擔心，點解咁少錢都願意來港踢呢？已料到他曾經歷大傷。謝臣也效力過甘美奧，便問他的舊隊友獲取更多可靠資訊」。他亦銘記恩師郭家明一席話：「一個球員曾經在球場做到一件事，表示他可以做第二次。」

李志堅與失意馬來西亞超聯的盧卡斯第3度共事，堅sir得悉愛將去年曾受傷，也要求舊部做足「驗身」證明無妥。他感激對方心存知遇之恩，即使未能提供厚薪仍願意重投懷抱，「他說目前錢不是最重要，感謝我當日在芸芸巴西球員中找他回港，改善了他的生活，能夠在家鄉買屋甚至有泳池，以前他邊識得講這些」。

盧卡斯失意大馬懂謙卑 減8公斤重拾勇態

繼2016／17年球季再披大埔綠色戰袍的盧卡斯，半季上陣9場已入11球，今午將繼本月初菁英盃4強梅開二度後再次倒戈傑志，訪談中亦如堅Sir所言到大馬落班後謙卑不少。往日被球迷嘲笑肥胖的他，透露體重由2017至19年效力「藍鳥」時98公斤減至現在90公斤，並向記者展示結實腹肌。這名33歲兩屆港超神射手承認，年紀漸大要更注重身體，「愈來愈難應付比賽下，不能再肥胖了，雖然我肥胖時在傑志仍可做到神射手」。第3次來港落班的他本有望去年住滿7年取特區護照代表港足，卻因2021年6月約滿東方後，未獲其他港超球會報價回流巴西及到馬來西亞發展，對此他無奈地說：「我想過代表香港隊，但現在無法做到，當年我要考慮家庭因素做決定。」

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