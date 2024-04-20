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體育
2024年4月20日星期六
利物浦贏波無力回天 歐霸8強遭阿特蘭大淘汰 高普：可專注英超爭標
馬天尼斯兩黃未變紅 兩撲極刑助維拉過關
英足盃4強撼車路士 曼城求避單周失雙冠
競爭對手失準 石偉雄勢三戰奧運
F1隔5年再辦中國站 諾利斯衝刺賽排頭位
體壇快訊：18歲保頓小將首入大港腳初選
SAT周六體育直播賽程
李志堅組堅巴軍 大埔重返爭標路 回歸區隊「路遙知馬力」 稱業績已超額完成
接手倉卒難覓土炮 重用森巴幫解兵荒
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【明報專訊】（請看附圖）
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