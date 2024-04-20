體壇快訊：18歲保頓小將首入大港腳初選

東方收白石地皮建基地

東方體育會昨宣布，經過一年多磋商及各方努力，終成功收取佔地1.8萬平方米的馬鞍山白石地皮。會方代表蔡芳裕及總監黃嘉華等人見證下，昨早與地政總署代表正式簽訂文件收地將興建訓練基地，計劃將有各兩個室內及戶外籃球場、5人足球場及健身室等設施。

拿高斯文續約德國至2026

德國足總昨宣布與拿高斯文續約至2026年夏天，意味這名36歲德籍少帥將續領德國隊至該年舉行的世界盃決賽周，並排除今夏重返德甲班霸拜仁慕尼黑執教的可能性。

張本兄妹世盃分途闖4強

國際乒聯（ITTF）澳門男、女單世界盃昨演8強，15歲日本隊新星張本美和以局數4：1擊敗波多黎各隊球手戴雅絲，晉身今晚4強將對淘汰隊友早田希娜的國家隊好手王曼昱；另一場4強由國家隊「世一」孫穎莎大戰隊友陳夢。張本美和的兄長張本智和則於男單8強以4：2擊敗瑞典的卡保，今晚將與另一國手林高遠爭入決賽。

騎士魔術響季後賽頭炮

NBA季後賽首圈將於香港時間明晨1時起舉行，頭場由東岸4號種子克里夫蘭騎士主場面對5號種子奧蘭多魔術；費城76人則在明早6時作客紐約人。西岸方面，明晨3時半先演明尼蘇達木狼迎戰鳳凰城太陽，明早8時半則由衛冕的丹佛金塊主場惡鬥洛杉磯湖人。