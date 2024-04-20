競爭對手失準 石偉雄勢三戰奧運

多哈世盃初賽第10無緣決賽

石偉雄在去年體操世界賽未能直接獲取奧運資格，故要在一連4站的體操世界盃爭取參與巴黎奧運的「尾班車」。石仔此前在阿塞拜疆站及埃及站分別勇奪一銀一銅，休息逾一個月後，他在卡塔爾出戰最後一站，雖在預賽首跳的「李世光跳」出現失誤只得13.366分，第二跳獲14.333分，總平均分13.849分排第10而未能晉身決賽；其港隊師弟吳家祺則平均分13.066分排第20名完賽。

4站世界盃最佳3站成績的前兩名選手將可參加巴黎奧運，由於石仔的最大競爭對手、賽前領先兩分的伊朗隊代表奧法迪（Mahdi Olfati）今站嚴重失準，第一跳未獲分數、第二跳得13.4分，兩跳平均分僅6.7分，在24名選手中排包尾，加上今站前三名選手已獲奧運資格，以及意大利選手已出線團體賽，扣除4人後石仔將獲得第6名的14分，3站共取74分，肯定反超62分的奧法迪，因此32歲的石偉雄勢繼2012倫敦奧運及2020東京奧運後，第三度征戰奧運。