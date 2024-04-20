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體育

馬天尼斯兩黃未變紅 兩撲極刑助維拉過關

【明報專訊】英超「四哥」阿士東維拉昨於歐協聯8強次回合，作客1：2不敵法甲的里爾，總比數3：3平手，終戰至互射12碼憑門將達米安馬天尼斯兩次關鍵撲救，險勝4：3晉級，成今季唯一躋身歐洲賽4強的英超球隊。

挫里爾闖4強 成英超歐洲賽獨苗

費倫天拿挫10人柏辛域陀尼亞

阿士東維拉昨仗形勢被動，被里爾於15分鐘由中場耶斯斯開紀錄。戰至67分鐘，里爾再憑中場班捷文安達角球頂入2：0。及後維拉換入多名鋒將反擊，至87分鐘由後衛馬迪卡殊的冷箭建功，雙方言和3：3後加時未添紀錄須互射12碼分勝負。

結果維拉靠門將達米安馬天尼斯在第1及5輪先後撲出賓達納及班捷文安達的射門，以4：3取勝，總比數贏8：7驚險晉級4強，將與同日淘汰費倫巴治的希臘球會奧林比亞高斯爭入決賽。

不過，原本在39分鐘已領黃牌的馬天尼斯，在互射12碼階段因涉嫌挑釁敵軍球迷被主球證再罰黃牌，但由於球例訂明此階段罰牌重新計算，令這名阿根廷國腳罕見地單場領兩黃而毋須被逐。賽後維拉主帥艾馬利亦為這個數年前修改的新例一頭霧水，「我當時以為他（馬天尼斯）會被逐，幸好事實並非如此」。

另外，意甲的費倫天拿昨在主場戰至加時以2：0挫末段踢少1人的捷克球隊柏辛域陀尼亞，兩回合計以同樣比數取勝，4強將鬥比利時勁旅布魯日。

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