利物浦贏波無力回天 歐霸8強遭阿特蘭大淘汰 高普：可專注英超爭標

首回合主場意外吞阿特蘭大3蛋的利物浦，此役開賽7分鐘藉前鋒穆罕默德沙拿射入12碼有個好開始，惟這名埃及國腳於39分鐘單刀挑射斜出，為「紅軍」埋下出局禍根。紅軍下半場接連換入迪亞高祖達、達雲紐尼斯等攻擊手，卻始終忘帶射門鞋，最終只能小勝，總成績則負1：3出局。阿特蘭大的4強對手是馬賽，後者憑奧巴美揚於79分鐘助攻前線拍檔莫恩巴拿，在主場以1：0挫賓菲加，總比數則打和2：2，加時後紀錄不變，馬賽終以互射12碼險勝4：2晉級。

紅軍此仗賽前歐霸及英超3仗1和2負，故此這仗獲勝止頹使領隊高普感安慰。他說：「球員此役展示令人難以置信的投入、爭勝渴望和力量。我們亟欲出席在都柏林上演的決賽，但它最終沒有出現，首回合賽果成為一個難以跨越的關口。球隊現在只餘英超，我們將全情投入它。」英超現尚餘6輪比賽，紅軍暫列排第3，與次席阿仙奴同分，落後榜首曼城兩分。

利華古遜44場不敗創歐洲之最

意德勢壓英超奪下屆歐聯新增席

至於首回合作客負0：2的韋斯咸，昨仗憑鋒將安東尼奧在13分鐘先拔頭籌，但於89分鐘被利華古遜翼鋒謝利美費林邦扳平1：1完場，兩回合計「藥廠」贏3：1，並將今季各賽事不敗增至44場，刷新歐洲紀錄。這支德甲應屆冠軍將與羅馬爭入決賽。「首都狼」開賽22分鐘領前2：0，雖然在30分鐘有右閘薛基施歷領紅，但終仍以2：1擊退末段破蛋的客軍AC米蘭，以總成績3：1勝出。

隨着羅馬及阿特蘭大在歐霸晉身4強，以及費倫天拿昨亦躋身歐洲協會聯賽4強（見另稿），意甲在歐洲足協的系數以19.428領前，令該聯賽今季第5名球隊出席下季歐聯高唱入雲，至於以17.928隨後的德甲，其以第5名衝線的球隊亦有望取得下季歐聯的最後一個添加席位，但以17.375排第3的英超則凶多吉少，意味暫列第5的熱刺餘仗需加把勁，以趕過「四哥」兼是歐協聯4強分子的阿士東維拉。