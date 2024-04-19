76人險勝熱火闖季後賽 奪東岸第7種子 首圈鬥紐約人

76人在季初雖有球星夏登離隊轉投洛杉磯快艇，但新星泰維斯麥斯極速上位之餘，老將畢頓及盧利亦擔當關鍵「綠葉」，協助兩大主力安必特及托拜斯夏里斯在東岸力爭上游。

雖然早前在常規賽煞科日未能反壓印第安那溜馬直入季後賽，但球隊昨在季後附加賽面對上屆東岸盟主的熱火眾志成城，首節與對方拉成均勢後，即使次節被敵軍最多拉開14分，但及後很快收復失地，其中是役貢獻「雙雙」23分及15個籃板的星級中鋒安必特，在末節尚餘不足3分鐘連取8分，加上全場射入6記三分球的畢頓，在下半場獨取17分，並且在完場前26秒領先3分之時，封掉熱火後衛泰萊希路的三分球投射力保優勢，終助76人在主場以1分險勝熱火，拿下季後賽東岸第7種子資格，將在首圈面對2號種子紐約人。

賽後安必特稱：「我們在上半場表現很一般，慶幸全隊在下半場及時回應，大家都勇於站出來為勝利而努力，終在尾段獲得正面結果。」而是役攻入19分的熱火球星占美畢拿則為失利自責，但強調現時並非氣餒之時，將收拾心情續爭資格。

公牛輕取鷹隊 偕熱火爭最後席

速龍中鋒犯禁被NBA終身停賽

至於另一場附加賽，公牛憑後衛高比韋特攻入全場最高42分領銜下，在主場以131：116輕取阿特蘭大鷹隊，將於明早與熱火爭奪東岸季後賽尾席的第8種子。

另外，多倫多速龍中鋒莊迪波特（Jontay Porter）昨被NBA終身停賽，即時與會方解約。這名丹佛金塊主將米高波特的胞弟，同時是速龍發展聯盟衛星隊的雙向合約成員，惟他早前因涉嫌泄露隊內機密，以及非法賭博包括自己上陣在內的比賽，上月被調查並停賽至今。