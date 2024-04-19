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體育
2024年4月19日星期五
皇馬12碼碎曼城衛冕夢 連續4屆闖4強 英超隊全軍覆沒
甘美治頭槌奠勝 拜仁力克阿仙奴吐烏氣
勢首征奧運 嘆捕捉賽表現欠佳 李思穎向李慧詩取經
港羽奪4巴奧資格 鄧謝配再逐夢
長谷部誠季後掛靴 留法福任青訓教練
祖雲征卡軍缺施捷斯尼 羅馬後衛證爆肺致倒地不起
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76人險勝熱火闖季後賽 奪東岸第7種子 首圈鬥紐約人
拿度不敵迪文亞 巴塞公開賽次圈止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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