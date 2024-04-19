港羽奪4巴奧資格 鄧謝配再逐夢

截至4月16日的奧運排名，鄧俊文／謝影雪在巴黎奧運混雙排名以第7入圍，繼東京奧運後再次攜手征奧，兩人在上屆取「梗頸四」，與獎牌擦肩。曾於2012倫敦及2016里約奧運出戰女雙的謝影雪，在今屆奧運將成為四朝元老。

桃田賢斗湯優盃後退出日本隊

另外，日籍前世界一哥桃田賢斗昨召開記者會，宣布本月底戰畢湯優盃後，將從日本隊引退，未來不會參加BWF的國際賽。29歲的桃田表示再次以世界第一為目標，不論體力和精神上都感到極限，因此下定決心從日本隊引退，「雖然從日本隊中引退，但我仍會繼續打國內比賽，並進行教學活動，幫助日本羽球發展」。

桃田曾在2016年涉非法賭博遭禁賽，無緣同年的里約奧運。他在解禁復出後，曾單季豪取11冠寫下歷史，更在2018及2019年完成世界賽兩連霸，但他在2020年於馬來西亞發生嚴重車禍，傷勢令其狀態下滑，他在2021年於家鄉舉行的東京奧運止步男單分組賽，且今年肯定緣盡巴黎奧運。