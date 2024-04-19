勢首征奧運 嘆捕捉賽表現欠佳 李思穎向李慧詩取經

港隊新戰衣可減3%風阻

港單車隊昨在奧運大樓出席與bossini.X的簽約儀式，品牌與香港科技大學合作，透過風洞測試為港隊研發出高性能比賽戰衣，採用之新織物材料可減低高達3%風阻。李思穎表示新戰衣與東京奧運周期戰衣同樣選用湖水綠，因眾人「同樣以爭取奧運資格為目標」。

這名港隊「小車神」在國家盃加拿大站女子全能賽以第20名完賽，港隊在此項目的奧運排名位列18，在扣除團體追逐及麥迪遜賽的入圍名額後，大有機會以排名取得入場券，惟有待UCI下周日正式公布。即使有望首度征奧，李思穎亦對自己在加拿大的表現感失望，她表示：「我近兩年在捕捉賽沒一次踩得好，這是很嚴重的問題，因捕捉賽是全能賽首個項目，踩不好會對心理造成很大負擔。」

李思穎形容捕捉賽為長距離的凱林賽，又透露曾向李慧詩取經，「昨（前）日我跟Sarah見面時，她問我應該何時過人，但我竟然答不知道。她之後慢慢教我，我才發現過彎位時很重要，希望可盡快將她教我的實踐出來」。港隊早前已奪男、女子公路賽的奧運資格，惟人選待定，總教練達海飛稱仍要與單車總會商討。