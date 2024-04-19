皇馬12碼碎曼城衛冕夢 連續4屆闖4強 英超隊全軍覆沒

雙方在上周的首回合賽和3：3，昨仗曼城返主場甫開賽便主導形勢，惟初段卻被皇馬於12分鐘藉反擊由前鋒洛迪高高斯先開紀錄。積極反撲的「藍月」是役全場取得近七成控球率及合共33次攻門9次中門，包括76分鐘由中場奇雲迪布尼建功扳平，終法定時間踢成1：1，兩回合計4：4須加時。兩軍在加時未添紀錄，要以互射12碼分勝負，雖然皇馬在首輪有中場莫迪歷射失，但曼城分別在2及3輪有中場貝拿度施華及高華錫宴客，最終皇馬在第5輪由後衛魯迪格射入奠勝球贏4：3，以總比數8：7擊敗曼城，晉級4強後將與同日淘汰阿仙奴的德甲班霸拜仁慕尼黑爭入決賽。

雖然衛冕失敗，但曼城主帥哥迪奧拿賽後仍大方恭賀皇馬道：「恭喜皇馬，他們這仗防守非常出色及穩固，己隊已用盡方法爭勝，在戰術上已執行得無可挑剔，最終在互射12碼階段，只能說在這方面他們稍稍比我們好。」而他亦坦言此時首要是讓麾下休息，翌日再想如何部署周日凌晨的英格蘭足總盃4強鬥車路士，「接下來我們仍要為本土賽事而戰，力爭最好的成績」。由於曼城今季已奪世界冠軍球會盃及歐洲超級盃，意味球隊仍有機會爭取成為「四冠王」。

比寧咸期待與卡尼交鋒爭入溫布萊

至於皇馬連續4季至少殺入歐聯4強後，連同已贏得的西超盃及暫列榜首的西甲聯賽，有力爭取季內成就「三冠王」，主帥安察洛堤賽後大讚麾下表現無懈可擊，「我為他們感自豪，己隊防守真的是非常非常穩固，皇馬就是一支這樣的球隊，總能在艱難的時候以強大的實力生存下來」。而「銀河艦隊」中場祖迪比寧咸則期待4強與英格蘭國家隊隊友哈利卡尼交手，「很期待與他交手，因今屆決賽將在溫布萊球場舉行，我們最終只會有一人能在這個代表英格蘭的主場爭取歐洲賽最高榮譽，這將是非常難得的機會，大家都想達成這夢想」。

英足盃正賽圈來季取消重賽制度

另外，英格蘭足總昨宣布下季起取消足總盃正賽圈重賽制度，意味除了外圍賽，由首圈起每仗皆會一場定勝負。至於英超下季亦會取消1月的冬休，首輪賽事則於8月中展開。