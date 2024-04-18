拿度復出首擊輕勝 巴塞公開賽闖次圈

拿度近年受臀部傷患困擾，於1月在布里斯班賽乃其豹隱近1年後的首戰，卻在出局後接連退出澳洲公開賽及日前結束的蒙地卡羅大師賽等賽事，昨終在巴塞隆拿再次復出，參戰前年法國公開賽封王後首個泥地賽，並以6：2、6：3輕取高保利。世界排名已降至644位的拿度說：「每次復出都是困難的，尤其是年紀已大，令事情變得更艱難。我現在的發球仍未能得心應手，但我始終享受能夠繼續比賽。」

對於被揚威蒙地卡羅賽的特薛斯柏斯指有力晉身巴塞隆拿決賽，12屆冠軍的拿度以「認為我是奪標熱門未免是愚蠢想法」作為回應。同日次號種子俄羅斯籍的羅比夫及8號種子阿根廷籍的巴茲，分別爆冷以盤數0：2和1：2負美籍選手中島布蘭頓及意籍的阿蘭迪，無緣16強。

黃澤林光州挑戰賽無緣8強

另外，在ATP光州挑戰賽被列為男單8號種子的19歲港隊一哥黃澤林，昨在次圈面對中華台北球手吳東霖以3：6先失一盤，但次盤大勝6：1，之後更於決勝盤一度領前5：1，卻被對手瘋狂反撲下連番失利，終以5：7憾負，無緣8強。