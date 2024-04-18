巴黎奧運百日倒數 傳遞聖火希臘展開 最後一輪門票開售

港隊暫奪20參賽資格

港隊現已至少取得20張奧運入場券，包括「女飛魚」何詩蓓獨取5個游泳個人項目、「香港劍神」張家朗爭取衛冕男子花劍個人金牌，以及乒乓、公路單車及滑浪風帆等項目。

設置在巴黎艾菲爾鐵塔下前方的圓盤倒數計時器，昨顯示距離舉行巴黎奧運開幕禮尚餘100天。奧組委同日宣布昨起最後一次在官方票務網站開售逾25萬張31個奧運項目新門票，包括劍擊、游泳、場地單車和乒乓等港隊爭牌熱門項目，有一半門票價格將低於100歐元（約834港元），僅5%門票價格逾400歐元（約3335港元）。據報巴黎奧運早前已售出800萬張門票，佔全數80%。

與此同時，奧運發源地的希臘奧林匹亞古遺址前日舉行聖火點燃儀式，由扮演最高女祭司的希臘女演員瑪莉米娜於赫拉神殿前採集奧運火種。由於天陰關係，今次採集聖火未有使用凹面鏡引燃做法，改為用前一日已採集的備用火種。

希臘賽艇手任首棒 法國下月8日續傳遞

第一棒火炬手為東京奧運賽艇金牌的希臘運動員恩杜施高斯（Stefanos Ntouskos），接過火炬及象徵和平的橄欖枝，再傳予第二棒的巴黎奧運火炬傳遞隊長、在2004年雅典奧運奪3面獎牌的法國退役女泳將馬諾杜（Laure Manaudou）。希臘境內傳遞聖火為期11天，下周五於首都雅典的泛雅典體育場與巴黎奧組委代表團完成交接儀式。然後聖火將透過三桅帆船「貝倫號」駛越地中海前往法國馬賽，預定下月8日於法國64個城市繼續為期68天的第二階段傳遞儀式，由逾1萬名火炬手接力，途經法國自然名勝及著名建築，最後於7月26日迎接第33屆奧運開幕。

國際奧委會（IOC）主席巴赫在聖火點燃儀式致辭時說，近年戰爭和衝突不斷增加，人類正經歷艱難時期，「人們厭倦了每日面對的仇恨、侵略和負面信息，我們渴望某種能夠讓人團結一致東西帶來希望，點燃奧運聖火就是這種希望的象徵」。今年是繼1900及1924年後，巴黎第3次主辦奧運。而新西蘭昨早成為全球首個慶祝奧運這個紀念日子的國家，於奧克蘭海濱邀請多名新西蘭運動員及安排當地土著民族出席晨光儀式。