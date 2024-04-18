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體育
2024年4月18日星期四
PSG反勝10人巴塞 阿拿奧祖領紅 沙維轟球證毁整季努力
沙比薩獻一射兩傳 多蒙特隔11年闖4強
利物浦連敗爭三冠失勢 征阿特蘭大勢遣祖達攻堅圖翻身
黃鎮廷世盃分組賽止步 不敵國手樊振東 冀奧運前升世界前30
理文大勝流浪返榜首 李毅凱倒戈被逐
中大新健身室結合科研 助大學運動員精準訓練
體壇快訊：港女重劍世青8強止步
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巴黎奧運百日倒數 傳遞聖火希臘展開 最後一輪門票開售
拿度復出首擊輕勝 巴塞公開賽闖次圈
勇士附加賽失利 浪花兄弟季後恐拆伙
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【明報專訊】（請看附圖）
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