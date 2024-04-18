理文大勝流浪返榜首 李毅凱倒戈被逐

季中轉投理文的港足後衛李毅凱昨首次倒戈流浪。理文於初段曾有後衛荷西安祖頂入，但視像裁判（VAR）覆核指他越位在先而判入球無效。理文仍於36分鐘憑帶有幸運成分的攻勢打破僵局，翼鋒艾華頓半傳半射，流浪門將陳冠榮將球托出中楣不遠，被伏兵門前的中鋒安尼亞輕鬆補中，半場領先1：0。

理文53分鐘再入一球，昨任隊長的後衛徐宏傑接應角球頭槌頂入，保連奴於60分鐘入替後立即再下一城。不過，李毅凱於80分鐘踢中前隊友伊巴謙的頭部，於6分鐘內兩黃一紅被逐，理文踢少一人維持大勝3：0。

理文賽後15戰39分，再次反壓少1分的傑志重登榜首。聯賽尚餘5輪，理文餘下對手為港會、冠忠南區、均業北區、深水埗及傑志；傑志則周六作客排第3的大埔。

徐宏傑對母會入波拒慶祝

理文主教練曾昭達稱，球隊在爭標路上已無退路，過程中要續做好自己，「可能休戰了兩周，開波較慢熱，但最重要取得3分」。問到周六傑志對大埔希望那隊勝出，達sir笑言「希望結果對我們最好就得」。港足右閘徐宏傑首對流浪入球，他稱因在流浪成長而拒絕慶祝，「流浪給機會我接觸職業足球，自己好多謝這間球會，故以示尊重」。