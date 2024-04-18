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體育

沙比薩獻一射兩傳 多蒙特隔11年闖4強

【明報專訊】多蒙特在歐聯8強次回合憑曼聯棄將沙比薩一射兩傳，帶領「蜜蜂兵團」主場以4：2擊敗馬德里體育會，兩回合計反勝5：4，相隔11年再闖歐聯4強。

多蒙特首回合作客負1：2，昨仗重返主場於34及39分鐘已由中場祖利安白蘭特及左閘伊恩馬特臣各建功，上半場領先2：0。馬體會下半場急起直追，於49及64分鐘藉對方中堅曉姆斯的烏龍球及後備入替的安祖哥利亞入球扳平。主隊此時有上半場貢獻助攻的中場沙比薩挺身而出，先在71分鐘傳中予富克洛頂入，3分鐘後親自在禁區頂施射破網，帶領多蒙特勝4：2，兩回合計反勝5：4，繼2013年再度晉身歐聯4強，將於下月初與巴黎聖日耳門（PSG）爭入決賽。

30歲奧地利國腳沙比薩上季初未獲拜仁慕尼黑重用後，於季中借至曼聯，協助贏得英格蘭聯賽盃冠軍，但最終未獲買斷。今季重返德甲加盟多蒙特後，上半季表現亦一般，昨仗踢出爭氣波做晉級功臣。連獲選賽事最佳球員（MVP）的祖利安白蘭特，賽後也稱此獎應由這隊友獲得。

馬體會出局仍奪明年世冠盃資格

馬體會近3次打入歐聯8強都止步，但由於另一西甲球隊巴塞隆拿亦同日出局，得以力壓對方取得明年在美國舉行的世界冠軍球會盃參賽資格。中場迪保羅承認球隊踢得不夠聰明，未能守住領先優勢；主帥施蒙尼大方讚對手在場上決定果斷，勝出合情合理。

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