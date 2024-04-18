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體育

PSG反勝10人巴塞 阿拿奧祖領紅 沙維轟球證毁整季努力

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）昨在歐聯8強次回合，把握巴塞隆拿上半場有中堅朗奴阿拿奧祖被逐的優勢連入4球，作客以4：1大捷，兩回合計贏反勝6：4，闖入4強。PSG此役有基利安麥巴比梅開二度，賽後他坦言夢想為巴黎首奪冠軍，而巴塞教練沙維則痛斥「今季的工作因一個不必要的紅牌而毀於一旦」。

迪比利連續兩關重遇舊東家

首回合作客勝出3：2的巴塞隆拿，昨再藉翼鋒拉芬夏比洛尼於12分鐘建功擴大優勢，卻在29分鐘有朗奴阿拿奧祖拉跌有望單刀的PSG鋒將巴高拿直接領紅。PSG其後憑翼鋒奧士文尼迪比利及中場域天拿，分別在40和54分鐘建功，加上前鋒基利安麥巴比先在61分鐘射入12碼後於89分鐘埋齋，令PSG反勝4：1，總成績贏6：4，繼2020／21年球季後再度闖入4強，將與淘汰馬德里體育會的多蒙特（見另稿）爭入決賽，亦是奧士文尼迪比利繼碰巴塞後，再度踢倒戈戰。

麥巴比起孖 稱夢想領球隊捧盃

麥巴比說：「我的夢想是首為巴黎捧起歐聯冠軍獎盃。從來到這裏的第一天起我就很自豪。作為一名巴黎人，能經歷這樣一個晚上，真是太棒了。在進軍溫布萊決賽前，球隊還有一個難關，所以我們需要保持冷靜。」PSG教頭安歷基則說：「須向麥巴比致敬，你只要看到他如何向對手施壓，這明白他領軍有方。他做到了，我們就會變得更好。」這名曾在2015年帶領巴塞成為「三冠王」的西班牙籍名帥續指出，「即使己隊先落後，但我們此仗一切勝過比巴塞。我為麾下表現出的個性和對勝利的渴求感到非常自豪」。

惟下半場亦領紅的巴塞主帥沙維對結局十分憤怒，他說：「我認為不應發生朗奴阿拿奧祖被逐事件，它是不公平和無謂的。以寡敵眾令一切都變得不可能。我告訴球證他的執法表現簡直差劣得像災難。」事實已失落西班牙盃和西超盃的巴塞，目前在西甲亦落後榜首皇家馬德里8分，故此下周一凌晨聯賽作客大戰對方已成背水之戰，否則不能拉近距離的話，今季隨時「四大皆空」。

（歐聯消息）

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