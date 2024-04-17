連翊希抹乾淚水再出發 緣盡巴黎奧運 盼困境中續求突破

文、圖：許嘉明

Coco年幼時在父親的建議下開始學劍，因為於U23亞洲賽贏得個人賽金牌，讓她2017年決意在香港大學畢業後轉為全職運動員。她在訓練量大增的情况下，翌年於世界盃阿聯酋站入過16強，同年的亞洲賽也打入8強，也是劍擊生涯的一大亮點。

不過，Coco的劍擊路並不順遂，她在去年落選杭州亞運，同年亞洲賽亦被剔出名單，她坦承當下過得掙扎，尤其不能在國際賽取得成績的話，她便會失去甲級精英運動員資格。憶起這段低潮，她泣不成聲地說：「去年真的有點想放棄，因為去年我在亞洲賽的團體賽被換走了，加上落選亞運，我的薪酬可能會跌到只有數千元。我在去年真的很積極去尋求突破，希望能跳出困境，而我被逼至絕境才求變，我想再主動一點」。

轉全職後「沒一日hea着過」

Coco積極求變，期望將危機變轉機，她更在亞運期間到韓國集訓，亦外出參加衛星賽。兩星期的集訓或者不能令其技術大躍進，但卻令她的心情不再繃緊，「我不會想着要堅持下去，而是想辦法每日做得比昨日好，我肯定我轉為全職運動員後，沒有一日是hea着過的」。

女重港隊在巴黎奧運計分周期幾乎一直領先，世界盃南京站團體賽16強不敵國家隊，加上後者再於8強淘汰韓國隊，導致港隊最後一刻被國家隊反超奪走亞大區第一之位，未能再次成團征奧，僅江旻憓憑世界排名第一取得巴黎奧運女重個人賽入場券，連續3屆征奧，而排名18的港隊二姐佘繕妡亦緣盡奧運。

回想當年東京奧運歷史性拿下奧運資格，Coco坦言不能期望韓國隊連續兩屆在關鍵戰擊敗國家隊，助港隊取入場券，「我們沒把握機會，看到隊友負傷上陣，我卻幫不上忙，有很重的無力感」。出戰奧運是每個運動員的夢想，對Coco來說也不例外，但她卻不願成為可有可無之人，而是渴望有能力幫助團隊走得更遠，「有時候我會跟教練說，我希望在接下來不計分的團體賽有機會落場，其實有一點冒險，但我要勇敢一點去承擔責任，希望練多點會更好」。

教科書中沒有教人如何走出困境，但劍道上的種種挫敗，卻令Coco學懂如何自救，「我很喜歡劍擊，它就像沒有絕對答案的拼圖，你在尋找答案的過程中可能會很痛苦；其實我每次比賽都很害怕，尤其擔心在團體賽犯錯，但我亦從中了解自己更多，現時失分也能保持冷靜，分析自己該怎樣做，這也是個進步」。

拒再當喊包「不再讓情緒蓋過理智」

提到過去被稱為「喊包」，Coco不諱言自己眼淺愛哭，但現已不再輕易落淚，「老實說，有一段時間我不再哭，有想過自己是否不再在乎，或是已經輸到麻木了。但認真想卻不是，因為我知道自己為何會贏或輸，不像以前被情緒蓋過理智，輸了就只懂哭泣」。