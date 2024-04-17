體壇快訊：理文鬥流浪爭返榜首

傅家俊無緣世界賽

港隊名將傅家俊（Marco）昨於桌球世界賽外圍賽第3圈，惡鬥世界排名第19的伊朗隊星將賀辛華費爾，雖曾在第4局打出一棒118度，並在戰畢第7局僅落後3：4，但及後華費爾連贏5局拉開，最終Marco以局數4：10敗陣無緣晉級。而華費爾將於第4圈遇上18歲國家隊小將江俊，爭入正賽圈。

黃澤林光州賽闖次圈

港隊一哥黃澤林昨轉戰ATP光州網球挑戰賽，以8號種子出戰的他於男單首圈面對突尼斯籍球手艾哈古，雖在首盤戰至決勝局輸6：7（6：8），但及後連贏兩盤7：5、6：3反勝，晉次圈將鬥中華台北隊球手吳東霖。

港重劍隊世青賽盡墨

劍擊世青賽昨於沙特阿拉伯續戰，其中港將高映川、陳潁東及徐家煥同於男子重劍少年組個人賽殺入正賽後於首圈止步；女重方面，港將吳海諦殺入正賽首圈後同告下馬，隊友吳琬琳及鄧詩雅則未能在資格賽突圍。

國足U23亞盃負10人日本

U23亞洲盃昨開鑼，中國國家隊（國足）晚上在「死亡之組」B組首擊，以0：1不敵早段已10人應戰的日本隊。「藍武士」於8分鐘由FC東京中場松木玖生先開紀錄，但大阪櫻花中堅西尾隆矢於17分鐘批肘而領紅被逐；東道主卡塔爾隊則在A組以2：0輕取最終有兩人領紅被逐的印尼隊；同組的澳洲隊與約旦隊悶和0：0。