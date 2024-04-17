明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：理文鬥流浪爭返榜首

【明報專訊】港超今晚8時上演獨腳戲，由理文在旺角大球場對標準流浪，力爭重返榜首。理文現以14戰36分排次席，踢少1場比傑志少兩分，在爭標仍佔主導權；流浪縱在上周中賽馬會菁英盃4強擊敗冠忠南區晉身決賽，惟近9場聯賽只得1勝8負。

傅家俊無緣世界賽

港隊名將傅家俊（Marco）昨於桌球世界賽外圍賽第3圈，惡鬥世界排名第19的伊朗隊星將賀辛華費爾，雖曾在第4局打出一棒118度，並在戰畢第7局僅落後3：4，但及後華費爾連贏5局拉開，最終Marco以局數4：10敗陣無緣晉級。而華費爾將於第4圈遇上18歲國家隊小將江俊，爭入正賽圈。

黃澤林光州賽闖次圈

港隊一哥黃澤林昨轉戰ATP光州網球挑戰賽，以8號種子出戰的他於男單首圈面對突尼斯籍球手艾哈古，雖在首盤戰至決勝局輸6：7（6：8），但及後連贏兩盤7：5、6：3反勝，晉次圈將鬥中華台北隊球手吳東霖。

港重劍隊世青賽盡墨

劍擊世青賽昨於沙特阿拉伯續戰，其中港將高映川、陳潁東及徐家煥同於男子重劍少年組個人賽殺入正賽後於首圈止步；女重方面，港將吳海諦殺入正賽首圈後同告下馬，隊友吳琬琳及鄧詩雅則未能在資格賽突圍。

國足U23亞盃負10人日本

U23亞洲盃昨開鑼，中國國家隊（國足）晚上在「死亡之組」B組首擊，以0：1不敵早段已10人應戰的日本隊。「藍武士」於8分鐘由FC東京中場松木玖生先開紀錄，但大阪櫻花中堅西尾隆矢於17分鐘批肘而領紅被逐；東道主卡塔爾隊則在A組以2：0輕取最終有兩人領紅被逐的印尼隊；同組的澳洲隊與約旦隊悶和0：0。

上 / 下一篇新聞